Lazio, Inzaghi show: la “spinta” a Marusic e la corsa dopo il gol - VIDEO

Chissà se mister Inzaghi ha mai appeso davvero gli scarpini al chiedo. Vedendo le immagini a volte la sensazione è che sia in campo con i suoi ragazzi, lì costretto in quell'area tecnica davanti alla panchina strilla, da indicazioni, mima i movimenti e accompagna l'azione. E' come se il tecnico avesse un joystick in mano, collegato virtualmente alle gambe dei suoi ragazzi. La rete di Caicedo al 94' parte proprio da lui sì perché Marusic impegnato a battere una rimessa laterale stava per passare il pallone all'indietro, Inzaghi lo ha letteralmente girato dicendogli di battere avanti perché il tempo stava per scadere. Così la palla è arrivata prima a Correa e poi a Caicedo che ha gonfiato la rete. Da lì l'apoteosi e la corsa sfrenata del tecnico per tutto il campo per andare ad abbracciare "l'uomo del recupero". Al triplice fischio sui social il video, condiviso dalla società, è diventato subito virale a dimostrare ancora una volta il legame indissolubile di Inzaghi con la sua Lazio.

Lazio, rebus nazionali: le federazioni spingono, ma in Italia...

Lazio, la Procura indaga sul caso tamponi: lo scenario

TORNA ALLA HOME