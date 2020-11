Roma, caso Diawara: oggi l'esito del ricorso dei giallorossi

È previsto per oggi l'esito del ricorso presentato dalla Roma, per quanto riguarda il caso Diawara. l'udienza presso la Corte d'Appello federale è prevista per le ore 14.30, con i giallorossi che chiederanno l'annullamento del 3-0 a tavolino subito in casa del Verona, richiedendo indietro il punto in classifica. la sentenza è prevista in serata, o al massimo potrebbe slittare a domani mattina.

Lazio, rebus nazionali: le federazioni spingono, ma in Italia...

Nazionale, Mancini convoca 3 nuovi calciatori: ecco chi sono

TORNA ALLA HOME PAGE