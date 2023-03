Lazio, scelta la figurina più amata: è di un attaccante - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

I tifosi hanno scelto. Da giorni sui canali social della Lazio è stato indetto un sondaggio per decretare la figurina Panini più amata della stagione 2022/23. Dopo vari scontri sono arrivate in finale quella dell'attaccante Ciro Immobile e del centrocampista Sergej Milinkovic. Duro testa a testa, soprattutto per i laziali che sono molto legati a questi due giocatori, ma alla fine ha vinto il capitano. Il bomber di Torre Annunziata ha fatto breccia nel cuore dei sostenitori biancocelesti per i suoi gol e il suo attaccamento alla maglia.