Lazio, scelto gol più bello di Immobile: sabato la premiazione - VIDEO

Si è concluso il sondaggio lanciato dalla società sulla pagina di Binance per eleggere il miglior gol di Ciro Immobile. La scelta verteva su 6 dei 160 gol, selezionati dallo stesso bomber. I tifosi sono stati chiamati a scegliere e oggi tramite i canali social ufficiali, la società ha comunicato il verdetto: il gol più bello è quello realizzato contro il Napoli. Sabato, prima del fischio d’inizio della gara tra Lazio e Juventus, l’attaccante biancoceleste riceverà il premio “Best Goal powered by Lazio Fan Token su Binance”.

@ciroimmobile's best goal was chosen by the Lazio Fan Token holders on the @binance page!

🥇 The most voted goal was the one against Napoli!

The delivery of the “Best Goal powered by Lazio Fan Token on Binance” trophy will be made before the #LazioJuve match pic.twitter.com/w5HyoVSNh2