Lazio, previsto oggi un altro tampone per Marusic: la situazione

Maurizio Sarri è alle prese con l'emergenza in attacco per Lazio - Juventus. Ciro Immobile è praticamente out, si monitora con grande attenzione, e con le dita incrociate, l'evoluzione della caviglia di Pedro: lo spagnolo ieri ha lasciato anzitempo l'allenamento in seguito a uno scontro di gioco ed è scattato l'allarme in vista di sabato. La notizia positiva della giornata di ieri è stato il recupero di Manuel Lazzari, che si è allenato in gruppo e quindi si candida per una maglia da titolare. Almeno sui terzini Sarri può respirare visto che anche sui terzini era scattata l'emergenza dopo la positività di Adam Marusic al coronavirus. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il tampone di martedì ha confermato la presenza di carica virale, seppur bassa. Per oggi è fissato un nuovo esame, la situazione è monitorata in tempo reale. Nel frattempo la Lazio si è mossa per permettere il ritorno del difensore a Roma per svolgere la quarantena nella Capitale.