Lazio, si esulta negli spogliatoi: il selfie di Zac, Guendo e Taty - FOTO

Vittoria fondamentale per la Lazio all'Unipol Domus. Il Cagliari ha dato filo da torcere ai biancocelesti, ma il duo Taty-Zac ha regalato i tre punti alla squadra di Baroni, oggi guidata dal vice Del Rosso. In molti si sono messi in luce in questa vittoria oltre ai due marcatori. Uno su tutti Guendouzi, giocatore a tutto campo che corre, rincorre e strappa dal primo al novantesimo senza risparmiarsi mai. Il gruppo non può che festeggiare per il risultato e in particolare i tre protagonisti, Guendouzi, Taty e Zaccagni, hanno festeggiato la vittoria pubblicando un selfie sui social.