Lazio, sono 119 anni. Gli auguri dei biancocelesti: "Orgogliosi di farne parte!" - FOTO

Un giorno di festa, un giorno di Lazio. Sono 119 anni che le bandiere biancocelesti sventolano in cielo, sostenendo una maglia in grado di regalare emozioni uniche. Chi porta l’aquila sul petto sa quanto valgano questi colori. Gli uomini di Inzaghi, attuali protagonisti della storia del club capitolino, sanno quanto sia importante lottare per questa casacca. Non potevano, quindi, mancare i loro auguri. Apre la festa Milinkovic: “Buon compleanno Lazio!”. Proseguono in coro Acerbi e Immobile, che hanno snocciolato invece parole al miele: “Orgogliosi di farne parte”, recita la didascalia sui social.