Lazio, Strakosha freme per tornare: "Mi manca giocare!"

Nostalgia di calcio. L'emergenza Coronavirus ha fermato il campionato, smorzato anche l'entusiasmo di tutti gli appassionati di questo sport. Non solo i tifosi, i giocatori stessi soffrono la lontananza dal prato verde. Come Strakosha, che non vede l'ora di tonare in azione. La stagione è stata per lui, come per tutti i biancocelesti, una cavalcata incredibile. Su Instagram ha scritto chiaramente: "Mi manca giocare!". Subito è arrivata anche la risposta di Milinkovic: "Mi manchi", e una risata accompagnata dal cuore. C'è voglia di tornare in campo per continuare a combattere ai vertici della classifica.

Pubblicato il 2/05