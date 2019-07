Lazio, Strakosha ha voglia di campo: "Recupero in corso" - FOTO

Recupero in corso per Thomas Strakosha. Come riportato di rassegna svolgerà le visite mediche il 16 luglio insieme a Immobile, Acerbi, Marusic, Badelj e Durmisi per risolvere il problema al tendine d'Achille che lo tormenta da un po'. La voglia di campo però è sempre molto forte e il portiere su Instagram la esterna, aggiornando sul recupero in corso. L'estate ha aiutato e riconsegnerà alla Lazio il suo numero uno.

