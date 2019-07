Lazio, sms di Luis Alberto a Inzaghi: “Voglio restare"

Eccola, la svolta. Luis Alberto ha parlato, o meglio, ha digitato a caratteri cubitali la frase che dovrebbe mettere fine alla telenovela Siviglia: “Voglio restare”, avrebbe scritto lo spagnolo con un sms a Simone Inzaghi, lo riporta la Repubblica. Il messaggio risale a qualche giorno fa, ma sarebbe postumo rispetto alle dichiarazioni piccate in risposta alla frase di Lotito: "Se c’è una cosa che nel mondo del calcio non manca, sono i giocatori", in relazione al possibile addio del Mago. Domani, giorno di raduno per la squadra, El Diez aveva già in agenda un incontro con la società. La volontà è dello spagnolo è quella di chiarire la propria posizione: la Lazio non l'ha mai messo sul mercato e lo considera un punto cardine del progetto tecnico, ora sta a Luis Alberto confermare quanto scritto a Inzaghi.

