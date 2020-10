Lazio, su Instagram il post motivazionale: "Uniti si vince" - FOTO

Nonostante l'assenza di molte stelle biancocelesti, quella di stasera sarà una notte magica per la Lazio: una vittoria con il Bruges vorrebbe dire lanciarsi in solitaria al comando del gruppo e mettere in discesa il discorso qualificazione. I giocatori che scenderanno in campo dovranno essere affamati, concentrati e supportati al massimo. Per questo la società ha pubblicato un post su Instagram utile a compattare ancor di più squadra e ambiente. La classica foto utilizzata per presentare la sfida di Champions, è stata seguita dalla frase: "United we stand, together we conquer" ("restiamo uniti, vinciamo insieme", ndr). L'account del club belga ha poi risposto: "Ci vediamo stasera". Il tifoso laziale sa benissimo che, nei momenti di difficoltà, è importante rimanere uniti e lottare insieme. Questo è lo spirito giusto per affrontare una serata comunque speciale.

