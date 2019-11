Lazio, una giornata con Milinkovic: in premio la sua maglia autografata - FT

Vivere una giornata con Milinkovic? Ora si può. Beh, almeno su Instagram. È quanto si è visto ieri nell'iniziativa portata avanti da 433 - nota pagina Instagram a tema calcistico, appunto, che vanta 24 milioni di follower - in sinergia con il Sergente della Lazio. E allora via: colazione, allenamento, palestra, pranzo. Nelle stories Sergej ha mostrato alcuni dei lati più privati della sua vita, così come diverse stanze di Formello (“Welcome to Lazio”, ha scritto il serbo). Il tutto non è stata altro che una divertente operazione di marketing finalizzata a un contest, lo si è scoperto a fine giornata prima del “Bye Bye” pronunciato da Milinkovic a tutti i suoi fan. La pagina 433, infatti, in serata ha poi pubblicato una foto di Sergej con in mano una sua maglietta della Lazio autografata: per averla basterà seguire il 21 biancoceleste sul suo profilo Instagram ufficiale e taggare tre amici nei commenti. Niente di più facile, se non fosse che a sole 4 ore dalla pubblicazione la foto aveva già collezionato 20.600 commenti. Comunque, tentar non nuoce. Tutti gli altri 20.599 sfortunati (e il numero crescerà) avranno comunque ricevuto il premio di consolazione: una giornata con il Sergente.

TORNA ALLA HOMEPAGE