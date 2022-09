Lazio, Vecino sempre più inserito: l'esultanza social - FOTO

LAZIO SOCIAL - Sicuramente è tra le sorprese di questo inizio di stagione. Matias Vecino continua a essere importante per questa squadra. Entrato nella ripresa, l'ex Inter si è messo davanti alla difesa nell'insolito ruolo di mediano/regista per coprire le spalle a Milinkovic e Luis Alberto. Il sudamericano non ha sfigurato, ma anzi ha fornito un'altra prestazione importante. Probabilmente nessuno si aspettava che il giocatore potesse inserirsi così facilmente e che trovasse così tanto spazio. Dopo due anni difficili, Vecino è tornato protagonista con l'aquila sul petto. Il calciatore ha esultato sui social condividendo gli scatti del match accompagnati dal messaggio: "Insieme". Il centrocampista si è inserito alla grande ed è diventato un'arma in più per Sarri.