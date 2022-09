Lazio-Verona, Casale e l’esordio da ex: la carica sui social - FOTO

Che impatto sulla Lazio per Nicolò Casale. Il difensore, arrivato in estate dal Verona, fa il suo esordio in biancoceleste da ex allo Stadio Olimpico. Una grande prestazione, solida e attenta per il numero 15 che sbaglia poco e niente e contribuisce a tenere la porta inviolata. Adesso Sarri può contare su un centrale in più, affidabile e roccioso. Casale ha esultato per la vittoria e la prima con la Lazio sui suoi profili social: "Esordio e vittoria. La serata perfetta. Ed è solo l'inizio".