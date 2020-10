Lazio, Wallace al Malatyaspor. Il saluto degli ex compagni: "Buona fortuna"

Wallace lascia definitivamente la Lazio e l'Italia: è tempo dei saluti per il difensore brasiliano, da ieri ufficialmente un giocatore del Malatyaspor, squadra turca. Messaggio d'addio affidato al proprio profilo Instagram: "È arrivato il giorno di salutare questo meraviglioso club, questo meraviglioso pubblico e ringraziare tutti quelli che sono stati con me in questo viaggio in Italia. Felice di aver vinto titoli, di aver vissuto tante esperienze meravigliose e aver affrontato tante lezioni di vita. Ma soprattutto, questa maglia mi ha reso felice. Ringrazio i miei compagni e tutte le persone che mi hanno accompagnato". Salutata la Lazio, per Wallace è il momento di immergersi pienamente nella nuova avventura: "Molto felice per l'opportunità che Dio mi ha dato. Sono grato per la dedizione e l'impegno del presidente, del direttore e del mio entourage. Da oggi lavoriamo duro per poter dare tutto e raggiungere gli obiettivi del club".

L'ADDIO DEGLI EX - "Buona fortuna", è il messaggio di saluto di molti suoi ex compagni in biancoceleste. Leiva, Luiz Felipe e Bastos, tra gli altri, offrono il loro Boa Sorte al difensore brasiliano, che lascia definitivamente Formello e archivia la parentesi laziale dopo quattro anni nella Capitale.

