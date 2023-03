Lazio, Zaccagni festeggia ancora il derby: "Lazio is on fire" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

I festeggiamenti per un derby vinti non sono mai abbastanza. A distanza di due giorni c'è ancora chi riassapora quei momenti e quelle emozioni, come Mattia Zaccagni, eroe della domenica (e non solo) che ha regalato una gioia immensa a tutto il popolo laziale. Il numero 20 biancoceleste ha pubblicato su Instagram un bellissimo scatto insieme ai suoi tifosi: