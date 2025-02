Lazio, Zazza sull'esordio: "Una notte che non dimenticherò mai" - FOTO

Nell'ultima gara di Europa League della Lazio contro il Braga ha fatto il suo esordio Matteo Zazza. Proprio nel finale infatti Baroni l'ha fatto entrare al posto di Pellegrini. Sul suo profilo Instagram il classe 2005 ha pubblicato alcune foto della serata raccontando le sue emozioni per l'ingresso in campo. Questo è ciò che ha scritto: "Un piccolo traguardo, il raggiungimento di un sogno, quello per cui ho sempre lavorato con sacrificio e passione. Una notte che non dimenticherò mai". Di seguito il post.