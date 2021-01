Parma - Lazio, Pereira soddisfatto: "Grande vittoria, ma adesso..." - FOTO

Finalmente uno spezzone di gara importante per Andreas Pereira che oggi a Parma ha giocato 20 minuti più recupero subentrando al posto di Caicedo. Lanciato da Inzaghi come seconda punta dietro a Immobile, il brasiliano si è dato da fare e si è mosso molto bene andando anche vicino al gol. Il numero 7 biancoceleste ha festeggiato la vittoria con un post su Instagram in cui si proietta già verso il derby della prossima settimana: "Grande vittoria. Ma ora è il momento di concentrarsi al 100% su venerdì!