Pino Wilson, l'ultimo saluto di Giordano: "Grazie Capitano" - VIDEO

E' stato un eroe per tutti. Pino Wilson, ex capitano della Lazio di Maestrelli resterà per sempre nei cuori e nella storia del club biancoceleste. Con lui si è alzata lo scudetto del 1974 al cielo e adesso è tra le braccia di Giorgio Chinaglia e Maestrelli. Pino Wilson ha lasciato un vuoto incolmabile per la Lazio e per chiunque lo conoscesse. Oggi sarà aperta la camera ardente in Campidoglio presso la Sala della Premoteca dalle 10 alle 18 per salutare per l'ultima volta l'ex capitano. In particolare, ad esprimere il proprio cordoglio per la perdita di Wilson è l'ex compagno di squadra Bruno Giordano che su Instagram ha scritto: "Di questi quasi 50 anni mi ricordo tutto, dall’affetto con cui mi hai fatto entrare nella nostra grande Lazio quando ero ancora un ragazzo, alle nostre cene da adulti ormai, con Oddi, D'Amico, Pulici, Sulfaro e Facco insieme alle nostre signore. Grazie Capitano".