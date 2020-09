PRIMAVERA - Buon compleanno Tare: Etienne festeggia con i compagni - FOTO

LAZIO SOCIAL - Buon compleanno Etienne Tare. L'attaccante della Primavera biancoceleste compie oggi 17 anni e a mezzanotte ha festeggiato con i compagni di squadra. Un brindisi ristretto tra spumante e un bagno in piscina inaspettato. I compagni di squadra, infatti, lo hanno buttato in acqua tra le risate generali. Un momento di festa immortalato su Instagram tra post e storie. Proprio sui social il ragazzo ha poi voluto ringraziare tutti i presenti: "Grazie mille a tutti fratelli miei". Nello scatto, insieme all'altro figlio del diesse, ci sono alcuni dei presenti come Raul Moro, Armini, Franco, Marino Novella e Ndrecka.