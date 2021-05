Roma - Lazio, la società biancoceleste carica: "È Matchday" - FOTO

Stadio Olimpico, ore 20:45: va in scena il derby della Capitale. È quasi tutto pronto per Roma-Lazio, match valido per la 37esima giornata di Serie A 2020/21. Rivalità, storia, emozioni e ambzione, la stracittadina romana sta per prendersi la scena. Immobile contro Dzeko, Inzaghi contro Fonseca, il conto alla rovescia sta per terminare. Il club biancoceleste suona la carica in vista della gara con il solito post sui suoi canali social: "È Matchday".