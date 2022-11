Roma - Lazio, Milinkovic-Savic impazzisce sui social - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

A pochissimi secondi dal fischio finale di Roma - Lazio i calciatori biancocelesti si sono scatenati sotto la Curva Nord per festeggiare con i propri tifosi. Anche chi non è potuto essere in campo come Milinkovic-Savic, ha festeggiato a modo suo: sul suo prifilo Instagram il centrocampista ha pubblicato una foto con una sfilza di cuori bianco e celesti.