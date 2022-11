Roma - Lazio, Pedro suona la carica: "C'mon Eagles" - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Roma - Lazio. La sfida più attesa nella Capitale si prospetta infuocata: in palio non ci sono solo i tre punti, ma una supremazia cittadina che si protrarrà fino al derby di ritorno. Intanto a caricare i tifosi ci pensano gli stessi calciatori, uno su tutti Pedro, sicuramente uno dei più attesi dato il suo trascorso in giallorosso: