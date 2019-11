Salernitana, la Lega B si chiede: “Kiyine è il miglior esterno del campionato?”

Miglior marcatore della Salernitana (insieme a Jallow) e giocatore più tecnico a disposizione di Gian Piero Ventura. Sofian Kiyine è il vero gioiello di casa granata. Ex Chievo, il centrocampista è un jolly arrivato in prestito dalla Lazio. Mezzala o trequartista, l'ex ct della nazionale ha scelto di utilizzarlo prevalentemente come esterno sinistro del suo 3-5-2. Ruolo nel quale il marocchino sta impressionando, tanto da meritarsi un post ad hoc della Lega Serie B, che sulla propria pagina Facebook chiede ai tifosi: “Kiyine è il miglior esterno del campionato?”. Le risposte non mancano, il dibattito è acceso. Ma tra chi dice che deve migliorare due difetti principali - caratteriale e di eccessivo “innamoramento” verso il pallone -, molti rispondono che sul piano tecnico in pochi possono permettersi di paragonarsi all'ala granata. Dunque anche la Lazio può sorridere: il prestito servirà al ragazzo proprio per limare i suoi errori, permettendogli di crescere in un ambiente sportivamente molto inferiore rispetto a Roma. La prossima estate tornerà alla base migliorato e più consapevole dei propri mezzi, Simone Inzaghi lo aspetterà a braccia aperte.

