Salernitana - Lazio, Vavro esulta: "Primi minuti dopo tanto tempo"

La Lazio di Maurizio Sarri ha battuto la Salernitana conquistando la prima vittoria del 2022. Nel finale del match si è rivisto in campo anche Denis Vavro. Il centrale slovacco non ha mai pienamente convinto il mister biancoceleste e non è un caso che solo ieri sia arrivato il suo esordio stagionale. Il giocatore ha esultato sui social postando le immagini di lui in campo accompagnate dal messaggio: "+3 i primi minuti dopo tanto tempo".