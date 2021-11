Serbia al Mondiale, la Lazio celebra Milinkovic: "Bravo Sergio" - VIDEO

E' bastato un gol allo scadere per far volare la Serbia di Milinkovic ai Mondiali. Il Sergente nella fase a gironi per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 è stato imprescindibile per il cammino della Nazionale serba. Cinque gol messi a segno che portano tutti il nome del Sergente. A congratularsi per il traguardo raggiunto è stata la Lazio via Twitter celebrando Milinkovic con un video straordinario in cui sono riprese tutte le sue giocate. Dalle urla, i gol, gli assist, le incornate, le toccate fatali: questo è Sergej. "La @FSSrbije di Sergej Milinkovic-Savic batte il Portogallo all'ultimo e si qualifica per i Mondiali del 2022! Bravo, Sergio".

🇷🇸 La @FSSrbije di Sergej Milinkovic-Savic batte il Portogallo all'ultimo e si qualifica per i Mondiali del 2022!



Bravo, Sergio pic.twitter.com/lPdCFsdLCs — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 15, 2021