Serie A: la top 11 di DAZN incorona due frecce della Lazio - FOTO

La prima sulla fascia destra, la seconda sul fianco delle difese avversarie. Lazzari e Immobile, sono loro le due frecce della Lazio inserite nella top 11 di DAZN della 22ª giornata: niente di più semplice. Se Ciro ha steso la Spal con una doppietta, infatti, l'ex di turno è riuscito a entrare in 3 dei 5 gol realizzati dalla squadra di Inzaghi. Con tanto di assist per Adekanye. What else? Giusto così. Ecco il 4-3-3 confezionato da DAZN.

