Serie A, Lazio e Fiorentina show su TikTok: "Non male come inizio" - VIDEO

Un inizio così potevano aspettarselo davvero in pochi; Lazio e Fiorentina sono per distacco le due rivelazioni di questa prima parte di campionato e la classifica testimonia questo sorprendente exploit. Le due squadre, che tra l'altro si sono già affrontate diverse partite fa, condividono con l'Atalanta il secondo posto in classifica, a una sola lunghezza della vetta. A fare la differenza in entrambe le realtà è stato fin qui il lavoro dei due tecnici, con Baroni e Palladino che attraverso idee e concretezza hanno saputo costruire un solido impianto di gioco. Il profilo Tik Tok di Dazn, riprendendo un video in cui "l'imperatore" Adriano canta il brano "Non me lo so spiegare" di Tiziano Ferro, fotografa l'euforia dei tifosi di Lazio e Fiorentina.