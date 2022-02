Udinese - Lazio, Cabral dichiara amore per la maglia - FOTO

La Lazio si divide la posta in palio nel match di ritorno contro l'Udinese. Alla zampata di Deulofeu, la squadra di Maurizio Sarri risponde con il colpo di testa di Felipe Anderson, tornando però a Roma, con l'amaro in bocca. Due punti in più avrebbero fatto guadagnare terreno ai biancocelesti vista la debacle dell'Atalanta contro la Fiorentina e il pareggio della Roma. Tra coloro che hanno preso parte del match c'è anche il nuovo acquisto della Lazio, Jovane Cabral che, subentrato a Pedro, ha messo in campo sicuramente qualche spunto in più peccando nel non cinismo e precisione sotto porta sprecando così, due occasioni da gol. Al termine del match, l'esterno biancoceleste ha pubblicato alcuni scatti della partita con un cuore blù e uno nero in tema con i colori della maglietta. Cabral spera di guadagnare la fiducia di Maurizio Sarri e chissà che il desiderio non possa avverarsi a breve...