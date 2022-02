Udinese - Lazio, Patric indica la via: "Questa è la strada giusta" - FOTO

Un solo punto quello conquistato tra Udinese e Lazio. La squadra di Maurizio Sarri si salva con il gol di testa di Felipe Anderson in risposta a quello di Deulofeu. I biancocelesti dopo l'essere andati sotto hanno mostrato carattere e voglia di rialzarsi, seppur perdendo due punti per strada: pregevoli per la zona Champions. Al termine del match ad esprimersi via social è Patric che su Instagram ha postato alcuni scatti del match, ma la mente è già a Oporto: "Fiero di questa squadra , anche nella difficoltà, questa è la strada giusta da seguire ! Forza Lazio".