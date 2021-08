Zaccagni, in attesa della Lazio si rilassa a Capri con Chiara Nasti - FOTO

Mattia Zaccagni è uno degli obiettivi della Lazio per il calciomercato estivo. L'esterno del Verona si gioca con Filip Kostic il ruolo di sostituto di Joaquin Correa, passato all'Inter la scorsa settimana. Sono ore decisive con l'Eintracht Francoforte che dovrà dare una risposta per il serbo. Qualora arrivasse una fumata grigia, la Lazio chiuderebbe per il giocatore del Verona. In attesa di conoscere il suo futuro, il classe 1995 si sta godendo qualche giorno di vacanza a Capri in compagnia della sua nuova fiamma: Chiara Nasti CLICCA QUI PER L'ARTICOLO E LE FOTO

