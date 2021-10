Zaccagni, la sorella si sposa con un calciatore: gli auguri del numero 20 - FOTO

Oggi è un grande giorno in casa Zaccagni. La sorella dell'esterno della Lazio, arrivato nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, si è sposata con Vittorio Parigini, anche lui calciatore attualmente in forze al Como in Serie B dopo aver vestito le maglie di Torino e Benevento. Il numero 20 biancoceleste ha pubblicato sui social uno scatto in compagnia della sorella e del suo nuovo marito aggiungendo: "Un giorno speciale sorellina mia, contento di essere al tuo fianco! Tantissimi auguri affinché questo giorno per voi sia l’inizio di un lungo e incredibile futuro insieme".