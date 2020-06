Calciomercato, dalla Spagna: "Anche la Lazio corteggia il richiestissimo Take Kubo"

L'ultima notizia di mercato che riguarda la Lazio arriva dalla Spagna, in particolare da AS. Secondo il noto portale sportivo, ci sarebbe anche la Lazio tra le squadre interessate a Takefusa Kubo, talento diciannovenne di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Maiorca. Oltre ai biancocelesti, Ajax, Milan, Celtic, più di dieci club in Spagna, tra cui Betis e Real Sociedad. A questi si sarebbe aggiunto negli ultimi giorni il PSG che, dopo aver fatto un tentativo per lui un anno fa, è tornato sulle sue tracce. Il direttore sportivo Leonardo si sta muovendo per il giovane classe 2001. Una clausola di 250 milioni posta dei 'Blancos', a cui si aggiunge il rifiuto del calciatore di quattro milioni di ingaggio proposti dai francesi, rende l'operazione quanto mai complicata. Una pista, tuttavia, pronta a riscaldarsi nei prossimi mesi. La Lazio, secondo gli spagnoli, terrebbe il 'Messi giapponese' nei propri radar.

Lutto nel calcio femminile: scomparsa Arianna Varone, giocatrice della Riozzese

Lazio, pericolo diffidati: ecco tutti i calciatori a rischio squalifica

TORNA ALLA HOMEPAGE