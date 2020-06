Lazio, pericolo diffidati: ecco tutti i calciatori a rischio squalifica

ATALANTA LAZIO DIFFIDATI - Finalmente tocca alla Lazio. Le aquile torneranno finalmente in campo stasera contro l'Atalanta in un match attesissimo per tante motivazioni. I biancocelesti sono in piena corsa con la Juventus per il titolo e Inzaghi non vuole lasciare nulla di intentato. Ha invitato tutti a crederci e a non avere alibi. Nemmeno gli infortuni che priveranno il mister piacentino di calciatori come Lucas Leiva, Marusic, Lulic e Luiz Felipe. Oltre a questo, la squadra stasera dovrà fare attenzione al Gewiss Stadium perché ben cinque giocatori sono nell'elenco dei diffidati. Con un calendario così fitto, ogni gara diventa determinante e il tecnico deve poter scegliere tra i migliori. Nella lista dei calciatori che si fermeranno al prossimo giallo ci sono Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Ciro Immobile, Felipe Caicedo e Manuel Lazzari. Cinque pedine fondamentali per le aquile che sabato ospiteranno la Fiorentina all'Olimpico. I ragazzi di Inzaghi non dovranno commettere leggerezze perché il campionato entra nel vivo. Attenzione massima, gestione delle energie ed evitare sciocchezze: è una lotta punto a punto e nessun dettaglio va trascurato.