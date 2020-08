Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per De Paul: c'è anche la Juve

Rodrigo De Paul è uno dei calciatori più richiesti in questa sessione di calciomercato. Oltre all’interesse di Lazio e Fiorentina, oggi si è aggiunta anche la Juventus. Il nuovo allenatore Pirlo starebbe cercando un fantasista per il suo centrocampo e avrebbe individuato l’argentino come il profilo ideale. Il club friulano cederà il suo numero 10 senza far sconti a nessuno.

