Calciomercato Lazio, Berisha si è rilanciato. Ma il Coronavirus può negargli il riscatto

In Bundesliga si è rilanciato, ha ritrovato quella continuità mai avuta con la maglia della Lazio. Eppure la pandemia di Coronavirus potrebbe avere conseguenze negative anche sul riscatto di Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro, da numero dieci e mezz’ala del 3-5-2 di Rösler (lo stesso tecnico che aveva a sedici anni alla prima esperienza da professionista in Norvegia) è partito titolare in tutte le gare di campionato contribuendo a rilanciare le speranze salvezza del Fortuna Dusseldorf. Ma - come sottolineato da express.de – l’incertezza e soprattutto il danno economico creato dall’epidemia potrebbero ribaltare la situazione. “In questo momento è complicato fare alcun tipo di previsione, perché non sappiamo neanche lontanamente come tutto questo andrà a finire”, ha ammesso il direttore sportivo Lutz Pfannenstiel. Che, per motivi personali, lascerà il club alla scadenza del contratto il 31 maggio. A preoccupare l’F95 sono soprattutto gli introiti economici derivanti dagli incassi allo stadio se la stagione dovesse effettivamente terminare a porte chiuse. Nella Renania il danno calcolato dal dover affrontare le restanti gare contro Paderborn, Schalke, Hoffenheim, Dortmund, Augsburg è stimabile intorno ai cinque milioni di euro. E nel conto non rientrano sponsorizzazioni e diritti televisivi, soprattutto se la Bundesliga non dovesse concludersi. Una situazione che, dovendo comunque garantire contemporaneamente gli stipendi di giocatori e dipendenti, potrebbe avere non poche ripercussioni sul mercato di un club tornato soltanto da due anni in massima serie. Nell’operazione con la Lazio il Dusseldorf aveva infatti concordato a 6,5 milioni il riscatto di Valon Berisha, cifra nella finestra invernale in linea con il mercato ma che ora i tedeschi rischiano di non essere più in grado di pagare. Anche il calciomercato risente del Coronavirus.

