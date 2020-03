Lazio, Luis Alberto: "Speriamo di tornare presto, vi mando un bacio" - VD

In questi giorni, in cui gli italiani sono stati caldamente invitati a rimanere in casa per contenere i contagi da Coronavirus, i social vengono in aiuto quando la noia rischia di prendere il sopravvento. Personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport stanno 'regalando' ai proprio seguaci video in diretta su Instagram, per trascorrere il tempo e fare un po' di compagnia. Luis Alberto non ha fatto eccezione e, in serata, ha condiviso una diretta con un suo amico spagnolo. Nel corso della chiacchierata, un messaggio in italiano per i tifosi della Lazio: "Speriamo di tornare presto a giocare, ma prima dobbiamo pensare alla salute. Vi mando un bacio e sempre forza Lazio".

CLICCA QUI PER IL VIDEO