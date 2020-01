Calciomercato Lazio, da Salerno assicurano: per Jallow si chiude a gennaio

"Il confronto col ds è sempre aperto, ci stiamo guardando attorno. Se troveremo qualcosa che ci possa far migliorare, allora faremo qualcosa, altrimenti resteremo così". Le parole di Lotito non escludono l'intervento della Lazio sul mercato di riparazione. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi avrebbe chiesto una punta per gennaio, mentre da Salerno continua a rimbalzare la voce dell'imminente approdo di Jallow a Roma. L'arrivo dell'attaccante gambiano non prevede necessariamente la partenza di Adekanye che Inzaghi considera un esterno, ma bisognerà seguire anche le dinamiche del marcato della Salernitana che, eventualmente, avrà bisogno di un sostituto. Jallow, appena 24enne, quest'anno ha realizzato 6 reti in 13 presenze. A Salerno sono sicuri della sua partenza: l'approdo alla Lazio non è un'ipotesi così remota.

