FORMELLO - Lazio, Lulic stringe i denti. Correa prova per la panchina

FORMELLO - Lulic stringe i denti e ce la fa, Correa lavora a parte e ci prova almeno per la panchina. Sono le notizie che arrivano dalla rifinitura a Formello. Il capitano non è ancora al meglio ma risponderà presente sulla fascia sinistra, dove già da ieri è tornato a disposizione anche Jony, colpito duro alla caviglia in settimana. Entrambi faranno parte dei convocati, il bosniaco si legherà la fascia al braccio e scenderà in campo dal primo minuto. Era tornato da Brescia con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Sull'altra fascia ci sarà Lazzari (Marusic out per un problema muscolare), in mezzo il terzetto Milinkovic-Leiva-Luis Alberto. Gli ultimi due tornano dopo aver scontato un turno di squalifica. Stavolta sarà Parolo il calciatore fermato dal Giudice Sportivo.

COPPIA. Davanti, insieme a Immobile, ci sarà Caicedo. Seconda di fila da titolare per il Panterone, al Rigamonti protagonista con un rigore guadagnato e un assist servito proprio a Ciro. Correa oggi ha svolto una seduta differenziata insieme al preparatore atletico Fonte: qualche allungo, esercitazioni con il pallone. Non verrà rischiato dall'inizio, ha chiuso l'ultima di campionato con un forte affaticamento al polpaccio, al massimo partirà tra le riserve per regalare una soluzione offensiva in più a gara in corso a Inzaghi. In difesa lo stesso reparto visto nelle precedenti sfide: Luiz Felipe ha vinto il ballottaggio con Patric e affiancherà i due titolari fissi, Acerbi e Radu.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Cataldi, Berisha, Jony, Anderson, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.

Pubblicato l'11/01 alle ore 17:00