Lazio - Napoli, Immobile per la storia: c'è un tabù da sfatare e un mito da raggiungere

Per Ciro Immobile, quella di stasera tra Lazio e Napoli, non sarà una partita come le altre. Lui, nato a Torre Annunziata, avrebbe fatto di tutto per giocare al Napoli dopo le esperienze all'estero. I suoi procuratori lo proposero a De Laurentis che oggi si sarà reso conto di essersi fatto sfuggire un'occasione non da poco. Meglio per la Lazio che, immediatamente dopo l'addio di Klose, ha trovato il suo bomber e che per nulla al mondo lo vuole perdere. Ma stasera all'Olimpico non sarà solo una questione sentimentale per Ciro: c'è anche un tabù da sfatare e un mito da raggiungere.

TABÙ NAPOLI: Immobile ha segnato tre volte in carriera al Napoli, ma non ha mai ottenuto risultati. Mai una vittoria: un pareggio e nove sconfitte nei dieci precedenti. Il 18 agosto del 2018, come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, aveva aperto le marcature con la splendida rete (prodezza di tacco su Koulibaly e Albiol), ma il Napoli vinse in rimonta. Oggi Ciro vuole che le cose vadano in maniera diversa: gli azzurri sono rimaneggiati nella formazione, la Lazio vive un momento magico. Quale migliore occasione per sfatare il tabù?

GIORDANO A UN PASSO: Ritmi fantasmagorici per Ciro Immobile quest'anno. 19 reti finora in campionato e primo posto nella classifica della Scarpa d'Oro. I ritmi sono più alti persino di due anni fa, quando chiuse a 29 gol in campionato e 41 totali. Ultimamente è entrato nella storia della Lazio, superando Rocchi nella classifica dei bomber più prolifici. Adesso è quinto, dietro a Piola, Signori, Chinaglia e Giordano, ma quest'ultimo è a un solo gol di distanza: chissà che il sorpasso non arrivi proprio stasera.

Inzaghi in conferenza: "Non guardiamo troppo avanti"

Lotito: "Lo Scudetto di Lenzini fu un caso, quello di Cragnoti..."

TORNA ALLA HOMEPAGE