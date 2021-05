Calciomercato Lazio, dalla Spagna: il Real Madrid ha l’offerta pronta per Milinkovic

Don Balón lancia la bomba: "il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto 80 milioni per Sergej Milinkovic". I Blancos avrebbero individuato nel centrocampista della Lazio il primo grande colpo di mercato per la prossima stagione. La dirigenza madrilena ha quasi del tutto abbandonato l'obiettivo Pogba ed è pronta a puntare tutto sul Sergente, autore dell'ennesima grande stagione con la maglia biancoceleste condita da 8 gol e 8 assist in campionato. Il serbo non ha mai nascosto il suo desiderio di voler giocare un giorno per le Merengues ma in questo momento è concentrato sul finale di stagione della Lazio che vuole riguadagnarsi un posto tra le prime quattro e quindi ai gironi di Champions League. Milinkovic ha un contratto fino al 2024 e Lotito non ha nessuna intenzione di svendere il suo gioiello. Per strapparlo al presidente ci vogliono almeno 100 milioni, ma Florentino Perez sembra non voler andare oltre gli 80. Per il momento la Lazio si gode il suo Sergente, ma il Real Madrid è pronta all'assalto in estate.