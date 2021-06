Calciomercato Lazio, Fares ai saluti: due club di Serie A in pole per l'algerino

Dopo solo una stagione Mohamed Fares sembra essere sempre più lontano dalla Lazio. L'algerino ha vissuto quest'anno con più ombre che luci e non sono pochi i club di serie A che sono interessati a lui. Come riporta Alfredo Pedullà infatti l'addio è ormai scontato e in pole ci sarebbero Cagliari e Torino. Il club di Giulini è pronto ad offrire un milione in più di quello che l'algerino guadagna a Roma (1,3), i granata invece sono orientati per un'offerta minore. Anche la Fiorentina sembarava essere interessata ma per ora non c'è stato nessun affondo.

