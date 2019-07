Calciomercato Lazio, Murillo verso la Sampdoria: in corso le visite mediche

Prima dell'arrivo di Denis Vavro, il profilo di Jeison Murillo è stato accostato anche alla Lazio come uno dei candidati a rinforzare il pacchetto arretrato. Il calciomercato dei biancocelesti ha preso un'altra strada, ma il difensore ex Inter non ha mai nascosto il proprio desiderio di tornare in Italia. La Sampdoria lo ha accontentato: la trattativa con i blucerchiati si è sviluppata rapidamente e, dopo l'ufficialità della cessione di Joachim Andersen al Lione, ora si può dire praticamente conclusa. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il colombiano in questo momento sta svolgendo le visite mediche con il club genovese, poi arriverà la firma sul contratto. L'ufficialità dell'affare è attesa in giornata.

