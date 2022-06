Calciomercato Lazio, per la porta torna di moda Kepa del Chelsea

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di NewsPix/Image Sport

Importante indiscrezione in arrivo dalla Francia per quanto riguarda la Lazio. Secondo RMC il club biancoceleste sarebbe interessato a Kepa, portiere basco che al Chelsea non ha avuto molta fortuna. Arrivato nel 2018 dall’Athletic Bilbao per la cifra record di 80 milioni di euro, quest’anno ha totalizzato appena 14 presenze stagionali di cui appena 4 in Premier League. Per questo è alla ricerca di una nuova sistemazione per rilanciarsi visto che non ha ancora compiuto 28 anni. Sarri lo ha allenato nel suo anno a Londra apprezzandone le capacità. Con l’arrivo di Tuchel ha però perso il posto scivolando dietro a Mendy. Il primo obiettivo della Lazio però rimane Carnesecchi che si è appena operato alla spalla. Qualora però dovesse prendere quota l’ipotesi Kepa, il Chelsea potrebbe cautelarsi con Stakosha che al momento è ancora senza squadra.