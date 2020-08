Calciomercato, rivoluzione in casa Psg: non solo Milinkovic per il centrocampo

Smaltita la sconfitta in finale di Champions League, il Paris Saint-Germain avrà un gran da fare sul mercato. I francesi infatti hanno intenzione di intervenire puntellando la rosa con diversi colpi importanti. Oltre a dover ovviare alla partenza di Thiago Silva, il ds Leonardo è alla ricerca di due centrocampisti, un esterno destro e una punta. Come riporta Le Quotidien du Foot, uno degli obiettivi in mediana è N'Golo Kanté che potrebbe lasciare il Chelsea, squadra scatenata sul mercato in entrata che avrà bisogno anche di fare cassa. La richiesta per l'ex Caen è di 50 milioni circa e la strada per la trattativa appare percorribile. Per la retroguardia il profilo adocchiato è quello di Skriniar, per il quale l'Inter, disposta a farlo partire, avrebbe chiesto in cambio Paredes.

MILINKOVIC-SAVIC - Le priorità per il centrocampo in casa Psg restano comunque Bennacer e Milinkovic-Savic, con il serbo da tempo sul taccuino di Leonardo. Per entrambi la strada appare in salita, dato che né Milan né Lazio vogliono privarsi dei rispettivi calciatori. I biancocelesti non prendono in considerazione offerte al di sotto dei 100 milioni, prezzo al quale i francesi non sembrano disposti ad arrivare. Le strategie di mercato devono ancora essere definite, quel che è certo è che la squadra di Tuchel sarà una delle protagoniste di questo mercato.

