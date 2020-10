Cavani, finisce la telenovela: accordo raggiunto con il Manchester United

È finita la telenovela Edinson Cavani. Dopo mesi di voci di mercato, l'attaccante ex PSG ha trovato finalmente la sua prossima squadra. Il Manchester United aveva bisogno di uno come El Matador ed è risuscito a trovare l'accordo con il calciatore. Secondo Sky Sport, l'uruguaiano è atteso in Inghilterra per le visite mediche e la firma sul contratto. Dopo essere stato accostato a Real Madrid, Juventus, Lazio e Benfica, Cavani ha preso una decisione. Il prossimo giocherà a Old Trafford con la maglia dei Red Devils.

LAZIO, IL REPORT DA FORMELLO E LE ULTIME VERSO L'INTER

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI PRIMA DELL'INTER

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB