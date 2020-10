FORMELLO - Lazio, Radu e Correa ci sono: il Tucu prova con Immobile

FORMELLO - Due notizie positive e un solo cambio rispetto alla formazione vista con l’Atalanta, dettato dal recupero di Correa, fermato durante il riscaldamento di mercoledì da un fastidio lombare. Ci sarà il Tucu nella coppia offensiva con Immobile, avrebbe dovuto affiancarlo anche nella scorsa giornata di campionato. In difesa Radu rassicura Inzaghi: giocherà il romeno insieme a Patric e Acerbi. Bastos, forse all'ultima partita in biancoceleste, partirà dalla panchina. Verrà utilizzato solo in caso di emergenza. Hoedt non è stato ufficializzato, Vavro e Luiz Felipe sono ai box rispettivamente per la pubalgia e la contusione alla caviglia rimediata nel test di Frosinone. Torneranno entrambi dopo la sosta.

DECISIONI. Anche a centrocampo scelte scontate: Lazzari e Marusic sulle fasce, Fares non è ancora pronto per giocare dall’inizio come confidato in conferenza da Inzaghi. Lukaku potrebbe non rientrare tra i convocati. In mezzo il terzetto Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In attacco Correa al fianco di Immobile, con Caicedo che si tiene pronto per il secondo tempo. Muriqi deve scontare un turno di squalifica rimediato in Turchia, è stato inserito in lista per questo motivo. Andreas Pereira invece verrà impiegato dopo la sosta di campionato.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Armini, Bastos, Parolo, D. Anderson, Kiyine, Fares, Cataldi, Akpa Akpro, Caicedo. All.: Inzaghi.