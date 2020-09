DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Skriniar verso l'addio, Roma su Mayoral

Il calciomercato si avvicina alla chiusura, prevista per il 5 ottobre. Sono queste dunque le settimane più calde per le trattative. L'inter sta seriamente pensando alla cessione di Skriniar. Il Tottenham spinge per il giocatore e tra le parti c'è stato un incontro nelle ultime ore. Accordo ancora non trovato, ma contatti ben avviati. Antonio Conte sta ovviamente già pensando al suo sostituto. Piacciono Milenkovic della Fiorentina, su cui ci sarebbe anche il Milan, e Smalling del Manchester United, che sta trovando difficoltà nel ritorno alla Roma. Proprio i giallorossi, oltre al difensore, pensano anche ad un attaccante. Il nome è quello di Borja Mayoral, inseguito dalla Lazio che però non ha mai tentato l'affondo per il giocatore. Lo spagnolo potrebbe arrivare comunque nella Capitale, ma sull'altra sponda del Tevere. Un altro giocatore accostato alla Lazio, Matias Vecino, sarebbe invece vicino al Napoli. L'uruguaiano garantirebbe la giusta quantità al centrocampo di Gattuso, anche in vista del possibile cambio modulo al 4-2-3-1. In Serie B il Monza piazza il colpo Kevin Prince Boateng.

