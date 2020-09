Glik: "La Lazio può ripetersi, senza il Covid avrebbe impensierito la Juve"

Il Benevento, neopromossa in Serie A, ha riportato in Italia una vecchia conoscenza del nostro campionato. Si tratta di Kamil Glik, ex difensore del Torino che ha parlato anche di Lazio: "Senza l'interruzione per il Coronavirus, la Lazio avrebbe reso la vita molto più difficile ai bianconeri e credo che potevano davvero giocarsela fino in fondo. Cosa che non le è riuscita in estate." - le parole del polacco riportate dalla rassegna di Radiosei - "Ma quest' anno può ripetersi. Vedo bene l'Inter come al solito, mi piace il Napoli di Gattuso e di Zielinski e chissà che l'Atalanta non possa diventare il Leicester italiano"

Inter, Lukaku: "Imparai l'italiano guardando Jordan con la Lazio. E la nostra infanzia..."

Calciomercato Lazio, dopo Callejon spunta anche Mata: i dettagli

TORNA ALLA HOME PAGE