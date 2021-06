Lazio, situazione fascia sinistra tra addii e nuovi obiettivi

È appena arrivato sulla panchina della Lazio Maurizio Sarri ma ha già iniziato la sua opera di rivoluzione. Soprattutto sugli esterni, zona nevralgica per il suo modo di giocare, l'ex tecnico della Juventus ha chiesto parecchi rinforzi. Non solo per quanto riguarda il reparto offensivo dove verrà rispolverato il tridente, ma anche in difesa dove servono giocatori adatti a giocare nella linea a 4. A sinistra poi cambierà tutto rispetto a quando c'era Inzaghi.

OBIETTIVI - Lulic e Fares andranno via, il primo perché a fine contratto e l'altro a causa delle prestazioni non convincenti della passata stagione. L'obiettivo numero uno è Hysaj, ventisettenne svincolatosi dal Napoli e pronto a riabbracciare il suo ex allenatore anche all'Empoli. L'albanese può ricoprire indistintamente il ruolo di terzino destro o sinistro a seconda delle evenienze. L'altro nome è quello di Fabrizio Angileri del River Plate, anche lui classe '94. Ancora da decifrare, poi, la situazione legata a Lukaku che potrebbe essere reinserito in rosa da Sarri.

